Nessa terça-feira (20) a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em conjunto com a Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), realizou a apreensão de 563 produtos fora do prazo de validade na Lojas Americanas, na unidade do Shopping Jardim Norte.

O estabelecimento foi denunciado por uma consumidora e, a partir disso, as equipes foram até o local e constataram os produtos impróprios para o consumo. Dos 563 produtos apreendidos estão 167 pacotes de biscoitos, 126 unidades de bebidas lácteas, 181 balas e chocolates, entre outros itens. Todos os produtos foram recolhidos e inutilizados no próprio local. O estabelecimento recebeu um auto de infração que pode resultar em sanção administrativa com penalidade de multa que pode variar de R$947,94 a R$14.219.100,00.