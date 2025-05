Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta sexta-feira (23), em uma residência localizada na Rua José Sobreira, no bairro Linhares. A ocorrência foi registrada por volta das 5h40 da manhã.

De acordo com os bombeiros, as chamas se concentraram na geladeira da casa e foram rapidamente contidas. A equipe utilizou cerca de 100 litros de água para controlar o fogo, evitando que ele se alastrasse para outros cômodos do imóvel.

No momento do incidente, um casal estava dentro da residência. Eles conseguiram sair a tempo e não se feriram. A rápida resposta dos bombeiros foi essencial para minimizar os danos e garantir a segurança dos moradores.