No sábado (24), o dia deve ser de céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 16°C pela manhã e podendo chegar aos 24°C durante a tarde. Há chance de chuviscos isolados, especialmente no final do dia. Os ventos devem soprar de forma moderada, vindos do sudeste.

No domingo (25), o tempo tende a ficar mais fechado, com o céu encoberto na maior parte do dia e temperaturas um pouco mais amenas, oscilando entre 16°C e 22°C. A sensação de frio pode ser intensificada por ventos vindos do leste e nordeste, com rajadas moderadas. A possibilidade de garoa continua, principalmente nas primeiras horas do dia.