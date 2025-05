Uma idosa de aproximadamente 80 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na Avenida Ibitiguaia, nas proximidades do número 336, no bairro Santa Luzia. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (23), enquanto a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros retornava de outra ocorrência e se deparou com a situação.

A equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos à vítima, que apresentava ferimentos graves. Ela foi rapidamente encaminhada ao HPS, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica da unidade.

As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há imagens do ocorrido. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento. A perícia também foi acionada para investigar as causas do acidente.

Moradores da região relataram que o trecho onde ocorreu o atropelamento é movimentado e pede por mais atenção no trânsito. O caso será investigado pelas autoridades competentes.