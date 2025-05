Na manhã desta sexta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para uma ocorrência de acidente de trabalho envolvendo uma máquina de bater bife na Rua Marília, bairro Benfica, em Juiz de Fora. A vítima, uma mulher de 52 anos, teve os dedos da mão direita presos entre os rolos metálicos do equipamento enquanto operava a máquina.

Ao chegar no local, a guarnição encontrou a vítima consciente, com dor intensa, e com os dedos comprimidos pelos rolos da máquina, que funcionam de forma contínua e exercem grande força de tração e esmagamento. Diante do risco de agravamento das lesões, os militares atuaram com rapidez e cautela para liberar os membros da vítima com segurança.

Foram empregadas técnicas de desencarceramento com o uso de ferramentas especializadas. A serra sabre foi utilizada para realizar cortes estratégicos na estrutura da máquina, permitindo o acesso à região afetada. Em seguida, foi aplicado o alargador hidráulico, que possibilitou o afastamento dos rolos metálicos e a liberação dos dedos da vítima.

Após a retirada, a vítima foi imediatamente entregue à equipe da Unidade de Suporte Básico – USB, que prestou os primeiros atendimentos no local e a encaminhou ao hospital para avaliação médica e cuidados complementares.