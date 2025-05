Durante a tarde de sexta-feira (23), uma operação policial realizada na Rua da Fé, no bairro Olavo Costa, em Juiz de Fora, resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

A ação foi conduzida por equipes da 4ª Companhia PM Independente PE e do GEPAR da 135ª Cia, com apoio do 2º BPM. De acordo com o registro policial, os militares já monitoravam a região, conhecida pelo intenso comércio de drogas. Durante a Operação Batida Policial, um homem foi flagrado vendendo entorpecentes.

Com o auxílio do cão farejador Brasão, da ROCCA, os policiais localizaram drogas enterradas em um terreno baldio próximo. Ao todo, foram apreendidos:

1331 pedras de crack

13 pedras brutas de crack

1 barra e 18 tabletes de maconha

27 buchas de maconha

R$ 50 em dinheiro

1 balança de precisão

O suspeito foi preso em flagrante e os materiais foram encaminhados à delegacia.