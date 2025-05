Na noite do último sábado (24), por volta das 21h, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de capotamento de um veículo de passeio no Bairro São Pedro. O carro foi encontrado lateralizado dentro de um córrego, ao lado da via principal da região.

De acordo com os bombeiros, uma mulher de aproximadamente 40 anos foi localizada fora do veículo, consciente, mas desorientada. A vítima não apresentava ferimentos visíveis.

Segundo relato da própria condutora, ela perdeu o controle da direção e, a partir desse momento, não se lembra com clareza do que aconteceu.

O Samu foi acionado e realizou o transporte da mulher para uma unidade hospitalar, onde ela passou por avaliação médica mais detalhada.