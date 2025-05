A última semana de maio promete ser de tempo firme e clima ameno em Juiz de Fora. Segundo dados Inmet, entre os dias 26 de maio e 1º de junho, o município terá predomínio de sol, com variações de nuvens ao longo dos dias, mas sem chances significativas de chuva.

Na segunda-feira (26), o céu deve permanecer limpo, com mínima de 14°C e máxima de 27°C. Na terça (27), a nebulosidade aumenta, mas o tempo continua seco. As temperaturas oscilam entre 15°C e 27°C. A quarta-feira (28) segue com sol entre nuvens, mantendo os mesmos valores térmicos.

A partir da quinta-feira (29), a previsão indica maior cobertura de nuvens no céu, embora ainda sem possibilidade de precipitações. As temperaturas continuam estáveis, variando entre 15°C e 27°C até a sexta-feira (30). Já no sábado (31), o tempo volta a abrir, com máxima prevista de 28°C e mínima de 17°C.

No domingo (1º), o sol aparece entre nuvens altas e a cidade registra a maior temperatura da semana: 29°C. A mínima, porém, cai para 14°C, indicando um início de manhã mais fresco.

Além das temperaturas agradáveis, os ventos devem soprar em intensidade leve, entre 7 e 9 km/h, vindos do nordeste e leste. A umidade relativa do ar deve se manter em níveis confortáveis durante todos os dias.

Com o clima estável e a baixa possibilidade de chuva, a semana será ideal para a prática de atividades ao ar livre e deslocamentos sem transtornos provocados pelo tempo.