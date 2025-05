A Prefeitura de Juiz de Fora firmou, no mês de maio de 2025, dois contratos que somam R$ 4.759.724,55 para a execução de serviços de manutenção e melhorias em escadarias públicas espalhadas por diversas regiões da cidade.

O primeiro contrato, no valor de R$ 1.759.999,99, foi firmado com a empresa Pura Engenharia Ltda. e prevê a instalação de guarda-corpos em escadões, com estruturas metálicas reforçadas e pintura anticorrosiva, conforme padrões técnicos definidos pelo município.

Já o segundo contrato, assinado com a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EMCASA), é estimado em R$ 2.999.724,56 e abrange um conjunto amplo de ações, como limpeza, reparos estruturais, troca de pisos, reforço de degraus, drenagem pluvial e instalação de sinalização de segurança.

Os dois contratos têm prazo de execução entre 12 e 15 meses.

Procurada pelo Acessa, a Prefeitura destacou que, "os dois contratos foram firmados para manutenções futuras, baseadas nas necessidades e prioridades, a serem definidas conjuntamente com a Secretaria de Governo (SG), Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) e Gabinete Comunitário. Já foram realizadas vistorias em alguns pontos, de acordo com as demandas encaminhadas pela população, e estão sendo definidas as programações das intervenções".