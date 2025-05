O Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora conta com mais um reforço em sua capacidade de atendimento: oito novos dispositivos, incluindo dois modernos aparelhos de anestesia e seis bombas de seringa, que visam otimizar significativamente a assistência aos pacientes.

A compra dos novos equipamentos ocorreu por meio de emenda parlamentar da vereadora Laiz Perrut.

Novos aparelhos de anestesia

Os recém-chegados aparelhos de anestesia representam um avanço tecnológico para o centro cirúrgico. Mais modernos, eles possibilitam a ventilação e a manutenção da anestesia do paciente de forma segura e eficaz durante todo o procedimento cirúrgico. Uma característica notável é a sua versatilidade, permitindo a ventilação de pacientes de todas as características físicas. Além disso, a integração de um analisador de gases anestésicos no próprio aparelho oferece aos profissionais as ferramentas necessárias para otimizar o ato anestésico, garantindo maior segurança e precisão.

Bombas de seringa

As novas bombas de seringa possibilitam a realização de anestesia geral venosa total, indicada para uma ampla gama de procedimentos, incluindo neurocirurgias, cirurgias bucomaxilofaciais e de cabeça e pescoço. Além disso, permitem a administração precisa de outras medicações cruciais, como sedativos.

Esse investimento tecnológico otimiza a capacidade operacional das três salas cirúrgicas, permitindo um aumento no número de pacientes atendidos e a consequente redução no tempo de espera por cirurgias. Além disso, a aquisição permitirá que os equipamentos preexistentes sejam utilizados como reserva, garantindo a continuidade dos procedimentos cirúrgicos. O avanço garante uma diminuição no tempo de espera dos pacientes, aumento na eficiência do uso dos leitos hospitalares e gera economia aos cofres públicos.

O investimento em novas tecnologias reflete o compromisso da Secretaria de Saúde (SS) em proporcionar um atendimento de excelência à população, alinhando-se com as melhores práticas e inovações da área da saúde. A modernização do parque de equipamentos é fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços prestados e otimizar o trabalho das equipes assistenciais, resultando em benefícios diretos para os pacientes.

Atendimentos

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) é o centro de referência em atendimento de Urgência e Emergência para Juiz de Fora e região, com uma equipe multidisciplinar de 620 profissionais altamente qualificados. A gama de especialidades abrange áreas cruciais como cirurgia geral, ortopedia, neurologia, clínica médica, gastroenterologia, entre outras.

A infraestrutura do hospital compreende 140 leitos, três salas cirúrgicas e dois Centros de Terapia Intensiva, permitindo a realização de procedimentos complexos e o cuidado intensivo de pacientes em estado crítico.

O HPS registra uma alta demanda por seus serviços, com uma média mensal de 7.800 atendimentos, 167 cirurgias e 491 procedimentos diversos. Em 2024, o Hospital alcançou a marca de aproximadamente 100 mil atendimentos de porta (98.130), demonstrando sua capacidade de resposta às necessidades da população, e realizou 2012 cirurgias, consolidando sua expertise em procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.