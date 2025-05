Na manhã desta terça-feira (27), uma ocorrência envolvendo um veículo incendiado mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Polícia Militar no bairro Amazônia, na zona Norte de Juiz de Fora. O caso foi registrado por volta das 7h30 e envolveu um VW Polo sedan completamente carbonizado.

Durante o atendimento, os bombeiros constataram a presença de um corpo no porta-malas do veículo. A vítima, que também estava totalmente carbonizada, só foi localizada após os militares utilizarem ferramentas de desencarceramento para abrir a tampa traseira do automóvel.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local. Conforme as informações repassadas, o corpo é de um homem, ainda não identificado. Devido ao estado avançado de carbonização, será necessária a realização de exames laboratoriais no Instituto Médico Legal (IML) para a confirmação da identidade.

Após o trabalho da perícia, o corpo e o veículo permaneceram sob custódia da Polícia Militar, que aguarda o recolhimento por parte da funerária de plantão.

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, que ainda não divulgaram possíveis linhas de investigação ou suspeitas sobre a autoria e motivação do crime.