A temporada de eventos agropecuários de Juiz de Fora começa nesta quinta-feira, 29 de maio, com o tradicional XVIII Torneio Leiteiro de Filgueiras, realizado no campo de futebol localizado na Avenida Orlando Riane, ao lado da Escola Municipal Marília de Dirceu. A entrada é gratuita em todos os dias de evento.

A programação começa às 14h com a chegada dos animais que participarão da competição leiteira. Às 19h, será realizada uma bênção católica e, às 21h, a banda Estilo Vip dá início aos shows musicais.

A abertura oficial do evento ocorre na sexta-feira (30), às 20h. No mesmo dia, o público poderá aproveitar apresentações de Hugo e Alex (22h), Gabriela Faria (00h30) e Ousasamba (1h da manhã).

No sábado (31), além da programação musical, a comunidade contará com as atividades do projeto JF Lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), que leva brinquedos infláveis, cama elástica, totó, ping pong, parquinho infantil e jogos de bola para o público infantil, a partir das 14h.

As ordenhas — momentos centrais da competição — ocorrem diariamente às 8h e às 19h, com a quinta e última ordenha prevista para domingo (1º), às 8h. No mesmo dia, acontece a confraternização dos produtores (12h) e a premiação dos vencedores às 19h.

A programação musical de domingo também inclui apresentações de Gabi Gabizoca (14h), NTI (16h) e Fernando e Filipe (20h), encerrando o evento.

O Torneio de Filgueiras é o primeiro de uma série de 11 torneios leiteiros e um Encontro de Cavaleiros e Amazonas promovidos pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). Os eventos acontecerão em diversos distritos rurais da cidade até agosto.