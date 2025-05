A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nessa terça-feira (27) a lista dos 25 homenageados com a entrega da Comenda Henrique Halfeld, que será entregue no dia 31 de maio, às 18h, no Cine-Theatro Central. O evento faz parte das comemorações dos 175 anos de Juiz de Fora. As indicações foram feitas pela comissão de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Histórico e Geográfico. Confira a listagem dos indicados abaixo.

Adilson David da Silva

Professor titular do Departamento de Química da UFJF, Adilson é doutor em Química. Foi responsável pela criação e coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química da UFJF (2001-2004). Nos últimos anos, esteve envolvido em ações voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e na coordenação de projetos estratégicos em sustentabilidade. É coordenador da Plataforma de Biodiesel da Zona da Mata, de projetos de pesquisa sobre alternativas de descarbonização no setor aéreo e sobre o uso de biodiesel puro (B100) em parceria com a empresa IBOR.

Adriana de Freitas

Empreendedora social e industrial, Adriana é formada em Administração e pós-graduada em Engenharia de Produção pela UFJF. Atuou como diretora industrial da Torp Indústria Têxtil e do Vestuário e como assessora na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) de Juiz de Fora. É sócia da OMOSS Vestuário Esportivo, da A3 Consultoria e do Borboletando. É uma das responsáveis pela implantação dos grupos GEOR (Gestão Estruturado Orientada a Resultados) e “Mulheres do Brasil” em Juiz de Fora. Adriana defende o empoderamento feminino e o fortalecimento das pequenas confecções.

Alberto dos Santos Lavinas

Conhecido como Betão, o empresário Alberto dos Santos Lavinas está no ramo do entretenimento há mais de 30 anos. Visionário e apaixonado por música, construiu uma sólida trajetória na radiodifusão e nos eventos culturais. Formado em Medicina, preferiu embarcar com o dom natural para a administração no mercado de eventos e radiodifusão, na direção das rádios Cidade, Alô e 93FM de Juiz de Fora, além da Front Produções, com grandes shows e festivais de grandes artistas nacionais.

Baiana - Veridiana Rodrigues

Aos 73 anos, Veridiana Rodrigues, a Baiana, é uma das principais lideranças comunitárias de Juiz de Fora. Moradora do Jóquei Clube I, dedicou mais de 40 anos à luta por melhorias no bairro. Foi presidente da associação de moradores por três mandatos, liderou o conselho local de saúde e atuou por mais de 20 anos como agente comunitária. Em 2024, viu realizada a inauguração da nova sede do posto de saúde, coroando sua trajetória de dedicação e impacto social.

Bispo Emir Castro de Macedo

Presidente e fundador da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, o Bispo Emir vive em Juiz de Fora desde 1966. Com mais de 50 anos de consagração ao pastorado, a organização religiosa que lidera possui atuação em diversos estados e no exterior. Reconhecido por seu ministério de fé, cura e recuperação de vidas, recebeu diversas honrarias civis, militares e acadêmicas. É referência de liderança, amor e serviço à comunidade.

Caetano Brasil

Caetano Brasil é uma das principais vozes do clarinete no cenário da música instrumental brasileira contemporânea. Indicado ao Grammy Latino em 2020 por seu álbum autoral "Cartografias", o habilidoso improvisador mineiro repensa e propõe para o choro uma nova cara, que vai muito além do som. Isso porque Caetano não apenas mistura influências do jazz e da música do mundo, mas também desenvolve no palco e nas redes sociais um cuidadoso projeto de comunicação que alia sua música à moda e ao ativismo negro e LGBTQIAPN+.

Deputado Estadual Charles Santos

Charles Santos é deputado estadual em seu segundo mandato. Com atuação baseada na defesa da família, preside a Comissão de Ética da ALMG. Nos últimos três anos, destinou mais de R$5 milhões para atender a população de Juiz de Fora. Casado, Charles é pós-graduado em Gestão Pública e Doutor Honoris Causa. É autor de várias leis, como a de Política de Valorização da Vida nas escolas e a que amplia o atendimento a pessoas em sofrimento mental.

Dr. Eduardo Neves Netto

Médico urologista há 57 anos na Santa Casa de Juiz de Fora, Dr. Eduardo é um dos fundadores do Serviço de Urologia da instituição, ao lado do pai, Dr. José Murillo Netto. Doutor pela Universidade de Paris II, foi professor titular da UFJF por 30 anos. É pioneiro em diversas técnicas urológicas e cidadão Benemérito de Juiz de Fora. Foi presidente e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) - Seccional de Minas Gerais. Também integra entidades internacionais, é concursado na Academia Mineira de Medicina (AMM) e ocupa o cargo de Provedor da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Santa Casa de Misericórdia.

Fernanda Cunha Sousa

Professora da Faculdade de Letras da UFJF, Fernanda é doutora em Linguística e atua na divulgação da língua, literatura e cultura clássicas. Coordena projetos de extensão e lidera o grupo de pesquisa CirceA. Foi membro da diretoria da Associação Brasileira de Professores de Latim (ABPL) e da diretoria da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC). De 2021 a 2024, foi Pró-Reitora Adjunta de Extensão da UFJF, destacando-se pelo fortalecimento da política extensionista e pela aproximação entre universidade e sociedade.

Luís Fernando Martins

Engenheiro civil formado pela UFJF, Luís Fernando é concursado na Prefeitura de Juiz de Fora. Há cinco anos, atua como Subsecretário de Proteção e Defesa Civil, dedicando-se à prevenção de riscos e à segurança da população. É especialista em Gestão Pública em “Defesa Civil, Avaliações e Perícias” e em “Geologia de Minas e Lavras a Céu aberto”. É casado com Maria das Dores e pai de Júlio, Fernando e João Pedro.

Maria Cristina Raposo Beghelli (in memoriam)

Graduada em Ciências Biológicas pela UFJF, Maria Cristina dedicou 33 anos de sua vida profissional à Coordenação de Registros Acadêmicos (CDARA), onde construiu uma trajetória marcada por competência, seriedade e comprometimento. Ingressou como assistente em administração em 1982 e atuou até 2015, deixando um legado de excelência na gestão acadêmica. Servidora exemplar, foi admirada por colegas e estudantes pela integridade, dedicação e humanidade.

Maria Lúcia Ludolf de Mello

Tetraneta de Henrique Guilherme Fernando Halfeld, Maria Lúcia é graduada em História pela UFJF e em Biblioteconomia pela Universidade Santa Úrsula. Com pós-graduação em Lisboa e MBA pela FGV, construiu sólida carreira nas seguintes áreas: História, Ciências Humanas e Sociais; Arqueologia e Documentação; Biblioteconomia; Gestão, Conservação e Preservação de Documentos Históricos, Administrativos e Técnicos; Sistemas de Informação; elaboração de projetos em sistemas de informação; técnicas gerenciais; consultorias, assistência técnica de arquivo e museu. É membro do Conselho Técnico do Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). De 2021 a 2025, atuou como Diretora do Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora.

Mariângela Miranda Marcon

Formada em Direito pela UFJF e especialista em Direito Penal Tributário, Mariângela Miranda Marcon tem 33 anos de atuação como auditora fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, com destacada atuação no combate à sonegação. Lidera a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) - Regional Zona da Mata; o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Juiz de Fora e Governador Valadares; e o APL Farol da Mata. Foi presidente da Câmara da Moda da FIEMG e ainda atua como membro do Conselho Fiscal da FIEMG. Reconhecida por sua atuação no setor têxtil, promove inovação, inclusão e desenvolvimento regional, sendo homenageada por sua expressiva contribuição à indústria e à sociedade.

Marilda Villela Iamamoto

Referência no Serviço Social brasileiro, Marilda é doutora em Ciências Sociais, pós-doutora em Serviço Social, professora da UERJ e pesquisadora 1A do CNPq. Com 14 livros publicados e reconhecida internacionalmente, recebeu o Prêmio Katherine Kendall em 2018. Foi presa e torturada na ditadura militar aos 22 anos, marcando sua trajetória pela defesa da democracia e dos direitos humanos. Em mais 50 anos de profissão, tem atuado em sintonia com as entidades representativas de Serviço Social no país.

Maurício Gattás Bara Filho

Professor da UFJF, Maurício Bara é doutor em Educação Física, com trajetória marcada por inovação e compromisso com o esporte. Em 2008, criou o projeto de Extensão Vôlei UFJF, o que iniciou uma trajetória de sucesso e originou o JF Vôlei. Hoje, a equipe tem quase 1000 pessoas praticando voleibol e, recentemente, conquistou o acesso à Superliga A Masculina. Ex-diretor da Faculdade de Educação Física, Maurício coordenou ações nos Jogos Rio 2016 e ampliou o acesso ao esporte. É referência em ensino, extensão e gestão esportiva em Juiz de Fora. Maurício é casado há 18 anos com Leiliane Dias Couto e é pai de Pietra e Rafael.

Newton Guimarães Werneck Filho (in memoriam)

Engenheiro formado pela UFRJ, Newton atuou por 26 anos na Rede Ferroviária Federal, integrou o Conselho Consultivo da Associação dos Engenheiros Ferroviários da Central do Brasil e foi Diretor do Departamento de Limpeza Urbana de Juiz de Fora (1993–1996). Militante histórico do PDT e brizolista convicto, foi membro fundador do partido em Juiz de Fora e concorreu a cargos públicos. Como Secretário dos Centros Regionais da Prefeitura (2005–2008), fortaleceu o diálogo com as comunidades. Pai de seis filhos, deixou um legado de ética, compromisso social e esperança em um Brasil mais justo.

Padre Geraldo Dondici Vieira

Natural de Lima Duarte, Padre Dondici foi ordenado padre em 1983 e atua há 40 anos em diversas comunidades de Juiz de Fora e região. Mestre e doutor, foi reitor do Seminário Santo Antônio. Atualmente, serve à paróquia de Nossa Senhora das Estradas na região de Igrejinha e também na quase-paróquia de Humaitá. Fundou a Obra de Apostolado de Santa Edwiges na paróquia do Bairu. Leciona exegese bíblica, é vigário episcopal para as obras de caridade, professor no UniAcademia e membro da coordenação sinodal da pastoral da Arquidiocese.

Pastora Beatriz Dutra Costa

Natural de Conselheiro Lafaiete, vive em Juiz de Fora desde 1967. Bacharel em Teologia Cristã, também tem formação em Psicologia Forense e Juíza de Paz. É pastora da Igreja Assembleia de Deus Monte das Oliveiras, onde atua com seu esposo. Há mais de 30 anos realiza trabalhos sociais como apoio a casais, casamentos gratuitos, distribuição de alimentos e agasalhos e apoio a cuidadores de animais de rua, marcando sua missão pelo acolhimento e solidariedade.

Patrícia Curvelo Rodrigues Ströele

Analista de Sistemas da UFJF, Patrícia é graduada em Ciência da Computação pela UFJF e mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ. Possui experiência em Banco de Dados e Gestão de Projetos. Desde 2021, coordena o Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO), com atuação estratégica na gestão de sistemas acadêmicos. Já foi gerente de sistemas e integra o Comitê de Governança Digital da universidade. É vice-coordenadora da Regional Sudeste do Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação da Instituições Federais de Ensino Superior. Patrícia se destaca pela competência e dedicação à melhoria dos serviços acadêmicos e administrativos.

Renato de Paula Salles

Jornalista formado pela UFJF em 2005, Renato iniciou a carreira nas Organizações Panorama de Comunicação, atuando como repórter de esportes e política no jornal impresso “JF HOJE”. Posteriormente, ingressou na Tribuna de Minas, onde se destacou na cobertura política. Criado no bairro Santa Terezinha, é torcedor do Tupi e fundador da Fiel JF - torcida organizada do Corinthians. Com a alcunha de San Marino, virou personagem conhecido da boêmia da cidade. Com talento, carisma e ética, seus textos retrataram a vida local por duas décadas. Desde 2023, está afastado das atividades, em recuperação por questões de saúde.

Ricardo Ribeiro

Jornalista reconhecido em Juiz de Fora e região, Ricardo Ribeiro já atuou no Sistema Globo de Rádio no Rio de Janeiro, como repórter e apresentador nas TVs Panorama e Integração e nas rádios Solar, CBN e Transamérica de Juiz de Fora. É apresentador na TV Alterosa e, hoje, atua com proposta de jornalismo independente.

Sérgio Félix

Formado em Direito e Teologia, com pós-graduação em Direito Constitucional e em curso de Direito Sindical, Sérgio é presidente licenciado do Sinteac (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços em Recursos Humanos, de Trabalho Temporário, de Mão-de-obra Especializada e Não Especializada, Asseio, Conservação, Limpeza Urbana de Juiz de Fora e Região) e integra a diretoria da Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais. Atuou como assessor parlamentar na ALMG. É casado, pai de dois filhos e avô de três netos. Agradece à fé e à família pelo suporte em sua trajetória sindical e social.

Talita Maria Ferreira do Nascimento

Moradora do Nova Era 2 desde 1985, Talita atuou como presidente do bairro e do conselho local de saúde por três mandatos, sendo atualmente vice-presidente do conselho. Ao longo de décadas de dedicação, liderou conquistas como a implantação da Unidade Básica de Saúde, asfaltamento de ruas, drenagem de córrego e ações sociais. Aos 75 anos, segue orgulhosa de sua trajetória e do impacto gerado em sua comunidade.

Tereza Campello

Tereza Campello é economista, Diretora Socioambiental do BNDES, Pesquisadora do NUPENS/USP e Professora da Fiocruz Brasília. Doutora Notório Saber pela Fiocruz, com pós-doutorado em Segurança Alimentar pela Universidade de Nottingham/Reino Unido. Foi Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de 2011 a 2016, coordenando o Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, a Política Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Programa de Cisternas. Entre 2020 e 2022 foi titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da USP.

Valéria Faria

Doutora em Artes Visuais pela UFRJ, Valéria Faria ingressou na UFJF como professora efetiva em 1994. No primeiro reitorado de Margarida Salomão, assumiu a Gerência de Gestão Cultural da UFJF. Entre 2003 e 2005, ocupou a direção do Centro de Estudos Murilo Mendes que levou à criação do Museu de Arte Murilo Mendes, do qual foi primeira diretora. Por nove anos, esteve à frente da Pró-reitoria de Cultura da UFJF. Tem publicações relevantes em áreas de memória e patrimônio, como os livros “Patrimônio Vivo”, em celebração aos 60 anos da UFJF, e “Coleção Murilo Mendes: 25 anos” que reúne, ineditamente, toda a coleção de artes plásticas do poeta.