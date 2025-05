A Prefeitura de Juiz de Fora firmou contrato no valor de R$ 900 mil com a TV Juiz de Fora Ltda. (TV Integração), para a veiculação de publicidade institucional em canal aberto, com o objetivo de informar e orientar a população sobre serviços, campanhas e ações da administração municipal.

A contratação, feita por meio do Credenciamento nº 006/2024, segue os critérios da Lei nº 14.133/2021, e terá vigência de 12 meses a partir da emissão da ordem de serviço pela Secretaria de Comunicação Pública, que também será responsável pelo planejamento das inserções.

Segundo o documento, os conteúdos terão caráter informativo e educativo, e a distribuição das inserções será feita de forma igualitária.