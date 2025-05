Na noite desta quarta-feira (28), um incêndio destruiu completamente um automóvel na Rua Jorge Raimundo, no bairro São Sebastião, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada por volta das 19h22, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

De acordo com as testemunhas, o fogo teve início na parte dianteira do carro, que começou a soltar fumaça enquanto subia a via. O motorista conseguiu parar o carro em segurança e, junto aos demais ocupantes, deixou o interior do automóvel antes que as chamas se alastrassem.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo já completamente tomado pelo fogo. A equipe utilizou uma linha de ataque envolvente, com jatos direcionados de água, para controlar as chamas e evitar que o incêndio atingisse imóveis ou estruturas próximas. A rápida atuação dos bombeiros evitou danos maiores à vizinhança.

Apesar da destruição total do carro, ninguém ficou ferido. Após a extinção das chamas, o local foi deixado em condições seguras.