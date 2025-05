A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quarta-feira (28), um conjunto veicular com indícios de adulteração nos sinais identificadores. A abordagem ocorreu por volta das 19h30, no km 769 da BR-040, durante fiscalização de rotina.

O veículo, formado por um caminhão trator acoplado a um semirreboque, era conduzido por um homem de 50 anos, identificado como W.C.S. Na cabine também estava uma passageira, M.T.C.S., de 37 anos.

Durante a verificação minuciosa dos sinais identificadores, os policiais constataram que as placas do veículo não correspondiam nem ao número do motor do caminhão trator, nem ao chassi do semirreboque. Diante da suspeita, a equipe da PRF entrou em contato com o proprietário dos veículos que originalmente utilizam as placas ostentadas.

O proprietário confirmou que os veículos verdadeiros estavam sob sua posse, em Marabá (PA), e enviou um vídeo comprovando a informação. Com isso, ficou evidente que os veículos abordados em Juiz de Fora estavam utilizando placas clonadas, apontando para possível adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

Diante da situação, os veículos, o condutor e a passageira foram encaminhados à Polícia Judiciária para realização de perícia e investigação complementar.