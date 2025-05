Durante vistoria de rotina na ponte do Bairro Carlos Chagas, a Defesa Civil de Juiz de Fora identificou novos danos na estrutura e nas margens laterais do córrego que passa pelo local. Diante do quadro, a Secretaria de Obras foi acionada para ampliar o projeto inicialmente previsto.

Além da construção de uma nova ponte, será executado o prolongamento das contenções laterais em ambas as margens do córrego, com cerca de 50 metros de extensão de cada lado. O objetivo é aumentar a segurança dos moradores e preservar a via, utilizada diariamente pela comunidade.

As adequações no projeto já começaram. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, da Secretaria de Obras e da Defesa Civil atuam de forma integrada para que as intervenções sejam concluídas o mais rapidamente possível.