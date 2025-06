Juiz de Fora completou nesse sábado (31), 175 anos de emancipação política. Fundada em 1850, a cidade mineira se consolida como um dos principais polos econômicos, culturais e educacionais da Zona da Mata. Com uma trajetória marcada por ciclos industriais, diversidade cultural e protagonismo regional, a cidade comemora o aniversário em clima de reflexão e celebração.

Uma cidade que nasceu do progresso

Localizada estrategicamente entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, Juiz de Fora teve seu crescimento impulsionado ainda no século XIX pela construção da Estrada União e Indústria — a primeira rodovia pavimentada do Brasil. Com o avanço da industrialização, a cidade atraiu imigrantes europeus, especialmente italianos e alemães, moldando um perfil urbano dinâmico e cosmopolita.

Durante o século XX, Juiz de Fora se destacou como um importante centro têxtil e metalúrgico. Posteriormente, com a chegada de universidades e centros de pesquisa, passou a se consolidar também como cidade universitária, atraindo estudantes de todo o país.

Cultura, patrimônio e identidade

Com uma rica tradição cultural, Juiz de Fora abriga instituições históricas como o Museu Mariano Procópio, a Academia Juiz-forana de Letras e o Cine-Theatro Central, um dos maiores e mais belos teatros do Brasil. A cidade é também berço de artistas consagrados, como o poeta Murilo Mendes, que dá nome ao museu que guarda sua memória e obra.

Ao longo das décadas, eventos como o Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, a Marcha para Jesus, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ e o tradicional carnaval de rua reforçaram a identidade plural e democrática do município.

Desafios e perspectivas

Apesar do legado histórico, Juiz de Fora enfrenta desafios típicos de grandes centros urbanos: mobilidade, desigualdade social e necessidade de revitalização de espaços públicos. A administração municipal, em parceria com universidades e setores produtivos, tem investido em inovação, sustentabilidade e políticas públicas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento regional.

Comemorações e homenagens

A programação oficial inclui shows gratuitos, exposições, entrega de obras públicas e sessões solenes. Destaque para o lançamento de um selo comemorativo pelos Correios e a inauguração de um novo espaço de memória sobre a história política da cidade.

Entre moradores, o sentimento é de pertencimento e esperança. “Juiz de Fora é uma cidade acolhedora, que soube se reinventar ao longo dos anos. Tenho orgulho de fazer parte dessa história”, afirma o comerciante João Batista, de 62 anos.