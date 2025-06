Na noite deste domingo (1º), por volta das 23h10, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente automobilístico na Estrada Engenheiro Gentil Forn, nas proximidades da casa de shows Privilège, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora.

De acordo com os bombeiros, o veículo capotou após o condutor perder o controle da direção enquanto descia o bairro e não conseguir realizar uma curva. O carro colidiu contra a calçada e capotou no canteiro lateral da via.

No local, as equipes encontraram duas vítimas — mãe e filha, de 45 e 25 anos — conscientes, orientadas e fora do veículo. Elas já estavam sob cuidados da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA 01) do SAMU. A mãe apresentava escoriações e suspeita de luxação no ombro. Já a filha sofreu uma crise convulsiva logo após o acidente, mas foi avaliada como estável pelos socorristas.

A condutora do carro, terceira ocupante do veículo, não foi localizada no local do acidente e não teve sua identidade revelada. Por precaução, os bombeiros realizaram o desligamento da bateria do carro para evitar riscos.