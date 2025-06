A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na última sexta-feira (30) um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em um roubo violento contra um idoso de 71 anos, ocorrido na madrugada de 27 de maio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A prisão foi efetuada pela equipe da 5ª Delegacia de Polícia Civil no bairro São Geraldo, após uma série de levantamentos realizados ininterruptamente. Durante o interrogatório, o suspeito confessou participação no crime e permanece à disposição da Justiça.

Crime com requintes de crueldade

Segundo a investigação, três homens armados invadiram um apartamento na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Manoel Honório, acessando o imóvel pela varanda após escalar estruturas vizinhas. A vítima foi amarrada, amordaçada e ameaçada sob a mira de uma arma de fogo.

Os criminosos tentaram forçar o idoso a realizar transferências bancárias via PIX, mas não conseguiram sucesso imediato devido ao horário. Ainda assim, ao longo do dia, seguiram praticando extorsão contra familiares da vítima. Foram levados dinheiro, um celular e outros pertences pessoais.

Suspeito teria cometido outros crimes semelhantes

O homem preso confessou envolvimento em outros crimes semelhantes na cidade, incluindo um roubo ocorrido em dezembro de 2024 no bairro Salvaterra, em que uma família foi mantida refém e teve carro, eletrônicos, dinheiro e joias roubados. Durante a prisão, um pertence da vítima foi encontrado com ele, reforçando as provas reunidas durante a investigação.

O suspeito foi autuado por roubo qualificado, com agravantes como uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, além de associação criminosa.

Prisão por receptação

Na quarta-feira (28), durante diligências relacionadas ao caso, a Polícia Civil prendeu outro homem, de 24 anos, também no bairro São Geraldo, em posse do celular da vítima. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Investigações em andamento

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Bianca Mondaini, os três envolvidos no roubo já foram identificados e possuem passagens por crimes graves como roubo, tráfico de drogas e sequestro. Dois dos suspeitos seguem foragidos.