Nesta semana, Juiz de Fora terá temperaturas amenas, com máximas variando entre 22 e 24 graus Celsius e mínimas em torno de 14 graus. Os primeiros dias, especialmente segunda e terça-feira, devem apresentar céu nublado e possibilidade de chuvas fracas, incluindo trovoadas isoladas. A partir de quarta-feira, o tempo tende a ficar mais estável, com céu parcialmente nublado até o domingo, sem previsão de chuvas significativas. Esse padrão é típico para o início de junho na região, com clima agradável e pouca variação nas temperaturas.