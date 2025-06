Na noite da última sexta-feira (30) o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) de Juiz de Fora conheceu os vencedores da 16° edição do “Miss e Mister Gari”. O evento aberto ao público e sediado no Sport Clube de Juiz de Fora coroou Juliana do Carmo, 38 anos, servidora há nove anos, como vencedora da categoria feminina, e Sebastião de Souza, de 70 anos, servidor há três anos, como vitorioso na categoria masculina. Ambos atuam na varrição, no Centro.

Pai de quatro filhos e grande fã do grupo Raça Negra, Sebastião Gomes participou pela segunda vez do evento e não esconde a felicidade em garantir essa conquista: “Foi demais participar do Miss e Mister Gari! Ver as pessoas gritando meu nome, para mim foi maravilhoso”. Juliana do Carmo também viveu sua segunda participação no concurso e dedicou o prêmio à sua família e às companheiras do Demlurb: “Valeu a pena continuar tentando, pois a gente uma hora chega!”

Além dos dois primeiros colocados, o pódio foi completado por Alexandra Severino, de 36 anos, da lavação com a segunda colocação, e Regina Célia Ávila, de 49 anos, servidora da capina/roçada com o terceiro lugar na disputa de Miss Gari. Entre os homens, o segundo lugar ficou com Raphael Augusto, de 38 anos, da capina e a terceira colocação com Sidymar Galdino, de 39 anos, da coleta noturna.

Ao todo, 38 participantes desfilaram pela passarela, divididos uniformemente entre homens e mulheres, que representam os diversos setores operacionais do Demlurb. Dentre os critérios de votação, os cinco jurados avaliaram: “Simpatia”; “Estilo”; “Desenvoltura” e “Desempenho”. O evento também contou com as atrações musicais “DJ Rafael Panterão” e o grupo “Mulheres do Samba Juiz de Fora”, além de uma tarde de beleza com equipes profissionais de diversos serviços, com o apoio do Instituto Embelleze, o grupo Cecon e Escola Para Barbeiros & Cia.

A Diretora-Geral do Demlurb, Franciane Pavão, celebrou a realização do evento. “Estes trabalhadores já possuem um trabalho bastante árduo no dia a dia. Então, este é um momento de alegria, um momento leve e de descontração que a gente proporciona a eles”, afirmou a Diretora.

Além disso, a iniciativa visa promover a valorização e reconhecimento dos servidores e servidoras que atuam na limpeza urbana de Juiz de Fora e que também integram o Programa Boniteza. O concurso Miss e Mister Gari faz parte de um conjunto de ações que o Demlurb realiza com o projeto "Cuidar De Quem Cuida", lançado pela prefeita Margarida Salomão, que garante ações de promoção à saúde, lazer, educação e bem-estar aos servidores e servidoras.