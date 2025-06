A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora apresentou o balanço das ações realizadas para o controle da dengue no município. Os números demonstram uma redução significativa nos casos da doença em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Redução expressiva nos casos de dengue

No período analisado, que compreende o mês de janeiro a 20 de maio de 2025, foram registrados 2.910 casos notificados, 2.699 casos prováveis e 996 confirmados de dengue em Juiz de Fora. Em comparação ao mesmo período em 2024, houve uma queda acentuada: foram 22.868 notificações, 21.018 casos prováveis e 14.434 confirmações. Em relação aos casos confirmados, foi observado um percentual de cerca de 93% de redução, o que reflete a eficácia das medidas adotadas pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) da Prefeitura e o empenho dos profissionais no enfrentamento ao Aedes aegypti.

Nas palavras do subsecretário de Vigilância em Saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, “a Prefeitura de Juiz de Fora tem investido na promoção da saúde. Os bons resultados são frutos de ações de educação em saúde junto a população, alinhado ao trabalho incessante dos Agentes de Combate às Endemias, além da articulação intra-institucional que envolve toda força de trabalho da Prefeitura, assim, garantindo que a saúde seja direito de todos”.

Ações de campo: visitas, aplicação de larvicidas e bloqueios

As equipes da Secretaria de Saúde realizaram um total de 107.713 visitas, sendo 104.236 em imóveis trabalhados e 3.477 em imóveis recuperados após denúncias ou novas infestações. Além disso, foram aplicados 135 kg de larvicidas em tratamento focal (visitas domiciliares) e executados 145 bloqueios de transmissão em áreas com casos suspeitos ou confirmados, estratégia essencial para interromper a circulação do vírus.

Cobertura territorial e monitoramento por ovitrampas

As ações de combate à dengue alcançaram 215 bairros do município, seguindo a metodologia de trabalho por quarteirões para garantir maior eficiência na eliminação de focos. O monitoramento por ovitrampas, armadilhas de captura e eliminação de ovos do mosquito, registrou 44.456 ovos do Aedes aegypti, permitindo identificar áreas de maior risco e direcionar as ações de controle.

O município se destaca nacionalmente por possuir 335 ovitrampas instaladas, alcançando a inédita marca de 100% de cobertura dos seus bairros com esta tecnologia de vigilância entomológica. Juiz de Fora é a única cidade do Brasil a atingir este nível de abrangência no monitoramento do Aedes aegypti por meio das ovitrampas.

As ovitrampas substituem o antigo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), com a vantagem de produzir indicadores em tempo real da positividade para o Aedes aegypti em cada território da cidade, o que permite aos profissionais da Subsecretaria de Vigilância em Saúde identificar, com rapidez e precisão, o nível de infestação vetorial nas diversas áreas do município. As informações atualizadas possibilitam a implementação de intervenções de controle vetorial de forma direcionada e oportuna, visando à prevenção de surtos e epidemias de dengue.

O funcionamento da ovitrampa baseia-se no comportamento de oviposição da fêmea do Aedes aegypti. O dispositivo consiste em um recipiente de cor escura contendo água e uma superfície de deposição, geralmente uma paleta de madeira, posicionada na borda interna do recipiente, em contato com a água. A fêmea do mosquito, atraída pelas características do ambiente simulado, deposita seus ovos nesta superfície.

Posteriormente, os Agentes de Combate às Endemias realizam a coleta das paletas das ovitrampas instaladas em pontos estratégicos dos bairros. O material coletado é encaminhado para análise, onde é verificada a presença e a quantidade de ovos do Aedes aegypti.

As ovitrampas também contribuem para a redução da população do mosquito através da captura e posterior eliminação dos ovos depositados. No ano de 2024, o sistema de ovitrampas do município contabilizou a captura de mais de 150 mil ovos de Aedes aegypti, representando uma importante ação complementar no controle da proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Atendimento a denúncias e participação da população

A Secretaria de Saúde atendeu 264 denúncias relacionadas a possíveis criadouros do mosquito, reforçando a importância da colaboração da comunidade no combate à dengue. A redução nos casos de dengue é resultado do trabalho integrado entre Vigilância Epidemiológica, Agentes de Combate às Endemias e a população. A Prefeitura mantém as ações de prevenção e alerta para a necessidade de manter os cuidados, uma vez que o mosquito se prolifera rapidamente em ambientes com água parada.

A população pode contribuir eliminando água parada em recipientes e permitindo o acesso dos agentes aos imóveis para inspeção e tratamento. Semanalmente são divulgadas no site da Prefeitura rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município. As atividades acontecem conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde.

A Prefeitura reforça a necessidade de apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores são identificados e uniformizados. No decorrer da visita, sempre acompanhado pelo responsável do imóvel, o ACE deve orientar e avaliar as situações de risco, remanejando e/ou eliminando os recipientes que possam acumular água e/ou que não tenham utilidade. O agente deverá tratar corretamente com larvicida aqueles recipientes que não puderem ser eliminados. As visitas são feitas na parte externa e interna das residências.

Dicas de prevenção:

Sempre verifique os ralos e cisterna, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores no jardim;

Retire os pratinhos das plantas, tampe os tambores com água de chuva;

Verifique também os banheiros em desuso, as caixas d’água e inspecione o quintal;

Descarte o seu lixo corretamente;

Mantenha a piscina sempre tratada, mesmo se estiver em desuso.

Ferramenta de denúncias

Além de participar ativamente na prevenção contra as arboviroses, a população pode ajudar com denúncias anônimas sobre focos do Aedes aegypti em Juiz de Fora e região. O sistema JF Contra o Aedes: Orientação e Prevenção recebe denúncias de locais de criadouros do mosquito e tem como finalidade mapear as informações das doenças causadas pelo mosquito: dengue, zika, febre amarela e chikungunya. O sistema roda em todas as plataformas: smartphones, tablets, notebooks e computadores e pode ser acessada em qualquer navegador.

A população também pode auxiliar no combate por meio de denúncias de possíveis focos através do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br. Denúncias podem ser feitas, ainda, em qualquer um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pelo município.