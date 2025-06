Na manhã dessa terça-feira (03), um homem, de 32 anos, em surto invadiu uma creche no bairro Progresso, em Juiz de Fora. Ele foi imobilizado por quatro pais de alunos que estavam no local. Após a imobilização, o indivídou passou mal e morreu no local, mesmo com a chegada rápida da equipe de resgate.

A creche publicou uma nota em suas redes sociais informando a paralisação de suas atividades por um dia, em luto pela morte do homem.

O médico do Samu apontou uma suspeita de overdose como possível causa do óbito.