Duas manutenções realizadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) podem comprometer o fornecimento de água, pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), nesta sexta-feira (6). Uma delas acontece na região Oeste de Juiz de Fora, entre 9h e 12h, afetando os bairros Granville e Jardim Casablanca. Já a outra, com previsão para ocorrer entre 9h30 e 12h30, pode comprometer o fornecimento de água no Bairro Democrata.

Conforme explica a Cesama, no caso dos bairros da região Oeste, a interrupção pela Cemig acontece pois o corte de energia afeta o funcionamento do booster Granville. Já no Democrata, a falta de energia elétrica compromete os trabalhos do booster Democrata.

A Cesama reforça que o abastecimento será retomado nos dois boosters assim que a energia for restabelecida. A previsão é que a situação esteja normalizada até a noite de sexta-feira (6).