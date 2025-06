Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) e do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur), promove neste dias 3 e 4 de junho a 6ª Conferência Municipal das Cidades. O encontro reuniu cerca de 400 pessoas no Ritz Plaza Hotel entre representantes da sociedade civil, poder público, movimentos sociais, universidades e conselhos municipais.

O professor e arquiteto e urbanista, Sérgio Sandler, destacou a relevância do debate na conferência para garantir cidades mais humanas. “Promover essa conferência, eu acho que estrategicamente no momento em que o país está vivendo, é da maior importância. A gente ter um governo progressista promovendo esse tipo de ação que junta todo mundo em torno de ideias fundamentais de cidade é de grande importância”, disse.

Para o ex-secretário de Cultura Cidadã e de Desenvolvimento Social de Medellín, Jorge Melguizo, quando se debate reestruturação e desenvolvimento nas cidades há esperança. “Quando nas cidades, sua reestruturação e seu desenvolvimento se tornam em uma questão fundamental para toda a sociedade, há esperança. Transformar as cidades em motivos de conversas cotidianas é um desafio e é sempre uma oportunidade de construir melhores realidades”, explica.

Durante os dois dias de atividades, os participantes participaram de paineis temáticos, grupos de trabalho e plenárias que abordaram temas centrais como moradia digna, mobilidade urbana, mudanças climáticas, regularização fundiária e controle social.

Após a abertura da conferência, foi celebrada a palestra magna ministrada pelo arquiteto e urbanista Sérgio Sandler e pelo ex-secretário de Cultura Cidadã e de Desenvolvimento Social de Medellín, Jorge Melguizo.