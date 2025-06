Na última semana, a Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP) de Juiz de Fora realizou uma operação conjunta com o Corpo de Bombeiros para vistoriar bares e restaurantes nos bairros Alto dos Passos e São Mateus. O objetivo foi verificar se os estabelecimentos estavam em conformidade com as normas municipais de funcionamento e com as exigências de segurança contra incêndio e pânico.

Ao todo, 21 estabelecimentos foram fiscalizados. Durante a fiscalização, foram emitidos 108 Termos de Intimação para a colocação de placas obrigatórias, três termos de intimação para regularização do alvará de localização, dois termos de intimação para renovação do alvará sanitário, um termo de intimação para recomposição de passeio, dois termos de intimação por uso irregular de mesas e cadeiras, um termo de intimação para regularização do uso de parklet, além de um auto de notificação para adequação da quantidade de mesas e cadeiras.



Também foram feitas orientações e notificações relacionadas à regularização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento indispensável para garantir a segurança de clientes e funcionários dos estabelecimentos. Essas ações de fiscalização são rotineiras e garante que os bares e restaurantes estejam cumprindo as normas de funcionamento e a segurança de quem frequenta.