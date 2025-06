Na noite dessa quarta-feira (4), um incêndio atingiu uma residência abandonada localizada na Rua Carlos Monteiro, nas proximidades do supermercado Pais e Filhos, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 19h05 e atuou rapidamente para conter as chamas.

Segundo os bombeiros, o imóvel era conhecido por ser utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua. No interior da casa, havia grande acúmulo de lixo e materiais recicláveis, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo. Durante o combate às chamas, o telhado da edificação cedeu, elevando o risco de desabamento.

As equipes empregaram técnicas de ataque direto, compartimentação do fogo e extinção das chamas, seguidas do trabalho de rescaldo. Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de vítimas.

Moradores da região relataram que o imóvel era frequentemente ocupado de maneira improvisada e, por não contar com fornecimento de energia elétrica, velas eram utilizadas para iluminação — o que pode ter sido um fator de risco.