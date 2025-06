Na manhã desta quinta-feira (05), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de encontro de cadáver em uma represa localizada na Estrada de Torreões, na zona rural de Juiz de Fora.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com equipes da Polícia Militar e da Perícia Técnica da Polícia Civil, que já realizavam o isolamento da área e os primeiros procedimentos investigativos. Com o auxílio de um barco com motor de popa e equipamentos de salvamento aquático, a guarnição iniciou o trabalho de resgate.

O corpo, que estava parcialmente submerso em uma profundidade de cerca de 8 metros, foi localizado e retirado. A vítima era do sexo masculino e não pôde ser identificada no momento da operação, devido ao avançado estado de decomposição.

Chama a atenção o fato de que o homem estava com lacres rompidos nos pés e uma corrente enrolada ao pescoço, com uma poita presa à extremidade — o que pode indicar tentativa de ocultação do corpo. Após o resgate, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que seguirá com as investigações.