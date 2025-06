A noite desta quarta-feira, 4 de junho, foi de celebração para a cena gastronômica de Juiz de Fora. A tradicional cerimônia Saideira, que marca o encerramento do Comida Di Buteco 2025, consagrou o Casarão Bar como o grande vencedor da 14ª edição do concurso na cidade.

O evento, realizado no Trade Hotel, reuniu convidados, jurados, patrocinadores e representantes dos 40 bares participantes. Durante o período de votação (entre os dias 11 de abril e 4 de maio) o concurso bateu recordes, contabilizando 75 mil votos, número 20% superior ao de 2024, consolidando-se como a maior edição da história local. Os cinco melhores butecos de 2025 são:



1. Casarão Bar – campeão

2. Recanto dos Manacás – vice-campeão

3. Pão Moiado

4. Bar du Buneco

5. Empório do Sabor

Os vencedores foram avaliados em quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. Todos os bares apresentaram pratos exclusivos com o valor fixado de R$ 35,00.

Além do troféu personalizado, o Casarão Bar recebeu a faixa de campeão das mãos do vencedor de 2024, o Reza Forte, e garantiu prêmios especiais: uma garrafa Magnum da Chandon e R$ 3.000 oferecidos pela Maccain. O bar também representará Juiz de Fora na etapa nacional do concurso, onde enfrentará os campeões de outras cidades.

Homenagens e outras premiações

Este ano, os bares tiveram liberdade na criação dos petiscos, mas precisaram homenagear os 25 anos do Comida Di Buteco. A homenagem mais criativa foi do Bar do Antônio, que venceu nesta categoria e conquistou imunidade para a edição de 2026, sendo o primeiro participante confirmado para o próximo ano.

Além do ranking principal, outras premiações foram distribuídas:

Prêmio Boca Boa Seu Abílio (anfitrião mais simpático) – Adega Bar

Melhor garçom – Maiara, do Bar du Buneco (prêmio de R$ 500,00 da Brasil Imóveis)

Estabelecimento mais indicado pelo público – Bar du Buneco

Vale-compras Bahamas – entregues aos cinco primeiros colocados

Destaques de venda

A Amstel premiou os bares que mais venderam suas cervejas, considerando o percentual de vendas por potencial de cada local:

Bar du Buneco Bar du Chico Bar do Luiz Bar do Zé Nei Empório do Sabor

Já na venda do refrigerante Fys, os destaques foram:

Bar du Buneco Bar do Luiz Caminho da Roça

A Seara também reconheceu os três melhores petiscos preparados com linguiça da marca:

Casarão Bar Bar do Jorge Bar du Buneco

Por fim, a Smirnoff lançou um desafio criativo e premiou o Ibitibar com a melhor caipiroska feita com vodka Smirnoff.