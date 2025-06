A Prefeitura de Juiz de Fora oficializou um novo reajuste nas tarifas do estacionamento rotativo (Área Azul) por meio do Decreto nº 17.293, publicado nesta quinta-feira (5), no Atos do Governo. O decreto altera o texto de 2015 que regulamenta o serviço, atualizando os valores cobrados dos motoristas que utilizam vagas rotativas em vias públicas da cidade.

Agora, motoristas que estacionarem carros na Área Azul pagarão R$ 3,45, em vez dos R$ 3,15 que estavam em vigor desde julho de 2023. Já o custo para motociclistas passa de R$ 1,50 para R$ 1,65.

Os valores são cobrados diretamente dos usuários pela concessionária que opera o sistema, conforme já previa o modelo implantado desde 2015. A medida já está em vigor.