A Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), realizou uma vistoria técnica no Distrito de Paula Lima. O objetivo foi apurar denúncias de descarte irregular de dejetos no córrego que corta a região.

A ação envolveu a análise das condições de saneamento básico em residências e estabelecimentos da região, com foco especial na instalação de fossas sépticas e no lançamento de resíduos no curso d’água. Foi constatado que diversas moradias da área ainda despejam dejetos diretamente no córrego, o que representa um risco à saúde pública e ao meio ambiente. Os fiscais reforçaram a importância de garantir que qualquer tipo de descarte, seja de resíduos domésticos ou produtos químicos, esteja em conformidade com as normas ambientais vigentes.

Como parte das medidas adotadas, foi emitido um auto de notificação para uma empresa licenciada no Estado de Minas Gerais, solicitando a apresentação de documentação que comprove a manutenção regular dos controles ambientais exigidos por lei.