Um acidente automobilístico interditou totalmente a Rua Poeta Célio Grunewald, no Bairro Nova Benfica, em Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira (05). Um veículo Fiat Uno colidiu contra um poste de energia elétrica, provocando a queda da estrutura sobre o carro e a via. Com o impacto, cabos de alta tensão ficaram espalhados pela pista, ainda energizados, oferecendo riscos à população.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o motorista do veículo, um homem de aproximadamente 73 anos, já estava sendo atendido pela equipe do Samu. Ele apresentava escoriações e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) leve.

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) também foi acionada e enviou técnicos ao local para avaliar a estrutura danificada e tomar as providências para o restabelecimento da energia elétrica. Os profissionais seguem trabalhando na área, que foi isolada pelos bombeiros para garantir a segurança de moradores e pedestres.

Segundo os militares, todos os riscos foram devidamente controlados até a chegada das equipes especializadas. A orientação é que a população evite a região até a completa liberação da via e eliminação dos perigos relacionados à rede elétrica.