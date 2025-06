Nesta quarta-feira (04), a equipe de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Juiz de Fora realizou o resgate de dois animais silvestres em áreas urbanas da cidade. Um ouriço-caixeiro foi recolhido no Bairro Grama, enquanto uma maritaca foi resgatada no Jardim Glória. Ambos foram encaminhados para avaliação e cuidados apropriados.

A atuação faz parte do trabalho que a Guarda Municipal desenvolve desde 2021, quando assumiu oficialmente a função de apoio aos órgãos ambientais no recolhimento de animais silvestres. A nova atribuição teve início após um treinamento promovido em parceria com a 4ª Companhia de Meio Ambiente da Polícia Militar, realizado no final de maio daquele ano.

A equipe de Proteção Ambiental pode ser acionada para ocorrências envolvendo animais silvestres pelo telefone 153, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento está sujeito à disponibilidade da equipe no momento da solicitação.