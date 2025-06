Morreu na noite desta quinta-feira (5) o aposentado Mário Lúcio Francisco, de 64 anos. Ele foi um dos feridos no acidente com um micro-ônibus que aconteceu em 19 de maio, no bairro Niterói, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, o idoso foi encaminhado para o hospital após ser atendido pelo HPS e ficou internado na unidade de terapia intensiva até então.