Na madrugada desta sexta-feira (06), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, para atender a uma ocorrência de captura de serpente no interior de uma residência localizada no Bairro Nova Era.

Ao chegar ao endereço, a guarnição identificou o animal no telhado da casa. Seguindo os protocolos de segurança e utilizando equipamentos apropriados, os militares realizaram a captura de forma cuidadosa, preservando a integridade da serpente e garantindo a segurança dos moradores.

O réptil com coloração predominantemente alaranjada foi identificado como corn snake (Pantherophis guttatus), espécie exótica não pertencente à fauna nativa brasileira. A serpente foi acondicionada em caixa de transporte específica, adequada para evitar riscos de fuga ou ataque durante o deslocamento.

Não foi possível identificar o responsável pela presença do animal no local.

Conforme procedimento padrão, o animal será encaminhado ao CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Juiz de Fora, onde passará por avaliação de profissionais especializados e receberá os cuidados necessários.