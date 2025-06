A semana começa com tempo instável em Juiz de Fora. Nesta segunda-feira (9), o céu permanece encoberto e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 14?°C e 21?°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para chuvas intensas, com acumulados entre 20 e 50 mm e ventos de até 60 km/h, o que aumenta o risco de alagamentos, quedas de galhos e descargas elétricas.

Na terça-feira (10), ainda pode chover em pontos isolados, mas o tempo começa a dar sinais de melhora. A temperatura mínima deve ser de 12?°C, e a máxima não passa dos 20?°C. A partir de quarta-feira (11), o clima fica mais seco: o dia começa nublado, mas o sol aparece à tarde. As temperaturas seguem baixas, com mínima de 10?°C e máxima de 18?°C.

Na quinta-feira (12), o tempo firme se consolida, com sol entre nuvens e mínima prevista de apenas 9?°C. A máxima chega a 16?°C. Na sexta (13), o dia será predominantemente ensolarado, com temperaturas entre 10?°C e 17?°C. O sábado (14) terá características semelhantes, com sol entre nuvens e termômetros variando de 10?°C a 18?°C.

No domingo (15), o tempo volta a ficar um pouco mais fechado, com manhã nublada e céu abrindo ao longo do dia. A temperatura sobe um pouco, com mínima de 13?°C e máxima de 20?°C.

Ao longo da semana, o destaque será a queda nas temperaturas mínimas e o tempo mais seco a partir de quarta-feira. A população deve ficar atenta nesta segunda, devido ao risco de temporais, e aproveitar os dias seguintes para atividades ao ar livre, com atenção ao frio nas primeiras horas da manhã.