Junho é mês de festa, fé e tradição para a Arquidiocese de Juiz de Fora. Comemorado em 13 de junho, Santo Antônio é um dos santos mais queridos do povo brasileiro — conhecido como o “santo casamenteiro”, mas também como o “pai dos pobres”. Em 2024, paróquias e comunidades urbanas e rurais da região prepararam programações repletas de atividades religiosas e sociais, que seguem até meados de junho.

Ao todo, dezenas de comunidades da Arquidiocese estão celebrando o padroeiro com missas, tríduos, trezenas, bênçãos dos pães, procissões, quermesses e eventos culturais. A movimentação reúne fiéis, famílias e visitantes em momentos de oração e também de convivência comunitária, reforçando os laços de solidariedade e tradição.

Destaques da programação em Juiz de Fora

Entre os locais com programação intensa está a Paróquia Santo Antônio do Bairro Alto dos Passos, que promove, até 13 de junho, a Trezena de Santo Antônio, com missas diárias às 19h e temas que refletem sobre a vida cristã à luz dos ensinamentos do padroeiro. No dia 13, a programação começa cedo: às 7h, com a bênção dos pães; e segue com missas às 10h e 15h, culminando com a missa solene às 19h, seguida de procissão luminosa pelas ruas do bairro.

Já na Capela Santo Antônio do Bairro Barreira do Triunfo, a programação inclui a Trezena, missas temáticas e barraquinhas com comidas típicas todos os dias após as celebrações. No dia 13, haverá missa campal às 19h e, em seguida, apresentação musical ao vivo.

No Morro da Glória, a Capela Santo Antônio promove tríduo de 10 a 12 de junho e, no dia 13, missa com bênção dos pães às 8h, com distribuição gratuita à população, reafirmando o simbolismo da caridade.

Interior celebra com força

No interior da Arquidiocese, cidades como Santos Dumont, Bicas, Belmiro Braga, Mar de Espanha e Goianá também mantêm viva a devoção ao santo. Em Belmiro Braga, por exemplo, a festa de Santo Antônio é uma das mais tradicionais do município, com alvorada, missa solene e procissão, além de almoço comunitário no salão paroquial.

Em Goianá, a Capela Santo Antônio do bairro São Sebastião realiza missas acompanhadas de quermesse, com destaque para os pratos típicos como canjica, feijão tropeiro e doces caseiros. A renda obtida com a venda de alimentos ajuda nas obras da comunidade.

Santo casamenteiro e símbolo de partilha

Além das celebrações litúrgicas, o mês de Santo Antônio é marcado por tradições populares que atravessam gerações. A fama de “santo casamenteiro” ainda atrai muitas pessoas em busca de uma ajuda divina para encontrar um amor — e simpatias não faltam: desde colocar o santo de cabeça para baixo até as orações feitas com pão bento de Santo Antônio guardado na carteira.

Outro símbolo marcante da festa é o pão de Santo Antônio, que remete à generosidade do santo e à sua preocupação com os pobres. Nas celebrações, esses pãezinhos são abençoados e distribuídos aos fiéis como sinal de proteção e bênção para os lares.

A Arquidiocese de Juiz de Fora convida todos os fiéis a participarem das atividades em suas comunidades, unindo-se em oração e alegria. Para acompanhar a programação completa da Festa de Santo Antônio nas paróquias da região, acesse o site oficial: arquidiocesejuizdefora.org.br