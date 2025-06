A Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), em parceria com a Polícia Civil, realizou mais uma operação de apreensão de materiais irregulares no Bairro Benfica, em Juiz de Fora. A ação foi divulgada nesta terça-feira (10), e resultou na apreensão de 22 itens utilizados para a estruturação de um empreendimento que ocupava e funcionava de forma irregular na Praça Coronel Jeremias Garcia.

Entre os materiais recolhidos estão: dois pula-pulas, duas tendas, um freezer, três isopores, uma churrasqueira, três cadeiras de plástico, uma piscina de bolinhas, uma lixeira, dois bancos de plástico pequenos, quatro mesas de plástico, um banco de madeira pequeno e uma cadeira de madeira.