A comunidade de Pirapetinga se prepara para receber a 40ª edição do tradicional Torneio Leiteiro, que será realizado entre os dias 12 e 15 de junho, no campo de futebol local. O evento, que celebra a cultura rural e a produção leiteira da região, promete uma edição especial com atrações inéditas, como a 1ª Corrida Trail Run e o Concurso de Berrante.

A abertura oficial acontece na quinta-feira (12), às 20h30, seguida de show com a dupla Pedro Henrique e Nalbert. Durante os quatro dias de festa, o público poderá curtir shows musicais, o tradicional torneio leiteiro, atividades para crianças com o Projeto JF Lazer, além do 6º Encontro de Cavaleiros e Amazonas no sábado.

Todos os dias do evento têm entrada gratuita.

Programação Musical e Competitiva

Entre os destaques da programação estão os shows com Hugo e Alex (sexta), Alex e Ruan, Ligeirinho Sanfoneiro, Léo de Freitas e DJ Kallô (sábado), além da apresentação de Deyse e Daiane no domingo. A agenda também conta com as tradicionais ordenhas, que começam na quinta-feira à noite e seguem até a manhã de domingo, quando ocorre a entrega da premiação aos produtores.

Diversão e mobilidade

O sábado (14) será voltado à diversão de toda a comunidade. A partir das 14h, o Projeto JF Lazer promove brincadeiras gratuitas no local do evento, enquanto o Concurso de Berrante garante uma experiência sonora típica do universo sertanejo. Ainda no sábado, o público poderá aproveitar um churrasco com show ao vivo a partir das 13h.

Para facilitar o acesso ao evento, a Secretaria de Mobilidade Urbana preparou um esquema especial de transporte, com ônibus extras operando na linha 519 – Torreões. Haverá veículos saindo do Centro e de Pirapetinga em horários específicos entre os dias 12 e 15. (Veja abaixo)

Parte de uma tradição maior

O Torneio de Pirapetinga é o primeiro de uma série de 11 Torneios Leiteiros que serão realizados até agosto em diversas comunidades da zona rural. Os eventos também incluem um Encontro de Cavaleiros e Amazonas, reforçando o vínculo da cidade com o campo e a tradição agropecuária.

Programação completa

Quinta-feira (12/06)

18h – Esgota dos animais

19h – Missa

20h30 – Abertura oficial

21h – Show com Pedro Henrique e Nalbert

Sexta-feira (13/06)

8h – Primeira ordenha

19h – Segunda ordenha

21h – Show com Hugo e Alex

Sábado (14/06)

8h – Terceira ordenha

8h – 6º Encontro de Cavaleiros e Amazonas

13h – Churrasco com show de Alex e Ruan

14h – Concurso de Berrante

14h – Projeto JF Lazer

19h – Quarta ordenha

21h30 – Show com Ligeirinho Sanfoneiro

00h – Show com Léo de Freitas

02h15 – DJ Kallô

Domingo (15/06)

8h – Quinta ordenha

8h30 – 1ª Corrida Trail Run

12h – Premiação dos produtores

12h30 – Show com Deyse e Daiane

13h – Corrida Off Road

Transporte – Ônibus Extras (Linha 519 – Torreões)

Quinta-feira (12): saída de Pirapetinga às 23h59

Sexta-feira (13): saída do Centro às 19h | retorno às 23h59

Sábado (14): saída do Centro às 20h30

Domingo (15): saídas de Pirapetinga às 1h30 e 3h30