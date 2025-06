A partir deste sábado (14), o Museu Mariano Procópio amplia o horário de funcionamento nos sábados, domingos e feriados, com o objetivo de melhor atender a comunidade e os visitantes: ele estará aberto das 9h às 16h, permitindo que o público explore e desfrute do rico acervo histórico, cultural e natural do espaço.

Segundo a Prefeitura, a mudança reforça o compromisso do Museu Mariano Procópio com o acesso à cultura e ao conhecimento, ampliando as possibilidades de visitação nos dias de maior fluxo de visitantes.

Confira os horários de funcionamento

Parque:

De terça a domingo: 8h às 17h

Museu (Exposições e Villa Ferreira Lage):

De terça a domingo: 9h às 16h

As manutenções internas e trabalhos de conservação do espaço e do acervo são realizadas nas segundas-feiras.

Visitação e Contato

A visitação ao museu continua gratuita, e os visitantes podem aproveitar não apenas as exposições, mas também as áreas externas do parque.