O Senac em Juiz de Fora, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com inscrições abertas para seis cursos gratuitos, nas áreas de Gestão, Atendimento e Estética, com início no segundo semestre de 2025. As 140 vagas disponíveis são ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e do Senac+, voltados à formação e qualificação profissional de pessoas com baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Pelo Senac+, programa de micro certificações voltadas a empresas do setor de comércio, serviços e turismo, sindicatos empresariais e associações de inclusão social previamente credenciadas junto ao Senac, serão ofertados os cursos de:

•Empreendedorismo e Negócios Inovadores – início das aulas em 09/06, turno noturno

•Qualidade no Atendimento ao Cliente – início das aulas em 09/06, turno noturno

•Qualidade no Atendimento ao Cliente – início das aulas em 23/06, turno noturno

•Empreendedorismo e Negócios Inovadores – início das aulas em 07/07, turno noturno

•Massagens Relaxantes e Pedras Quentes – início das aulas em 21/07, turno noturno

•Qualidade no Atendimento ao Cliente – início das aulas em 21/07, turno da tarde

Já entre os cursos ofertados pelo PSG, voltado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos, estão os:

Cursos Ágeis:

•Assistente Administrativo – início das aulas em 23/06, turno tarde

•Assistente de Recursos Humanos – início das aulas em 04/08, turno noturno

Cursos Técnicos:

•Técnico em Administração – início das aulas em 04/08, turno noturno

•Técnico em Contabilidade – início das aulas em 01/09, turno noturno

As formações têm como foco a inserção e a qualificação de profissionais para o mercado de trabalho, em áreas com alta demanda por mão de obra.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Senac de Juiz de Fora, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 3.330 - Centro.

É necessário levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis legais. Lembrando que as vagas são limitadas e destinadas por ordem de chegada.

Empresas e instituições interessadas em indicar alunos para as turmas do Senac+ devem ser credenciadas conforme o edital disponível no site do Senac, onde também está publicada a programação completa de cursos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (32) 3690-4700 ou pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Serviço - Cursos gratuitos Senac em Juiz de Fora:

Inscrições: Avenida Barão do Rio Branco, 3.330 - Centro

Informações: (32) 3690-4700 e no WhatsApp estadual (31) 3057-8600