Em nota enviada ao Acessa nesta quarta-feira (11), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que começou uma apuração sobre a denúncia feita pela vereadora Roberta Lopes (PL) que apresentou dados de uma possível irregularidade no exercício do cargo público da Secretária de Saúde de Juiz de Fora, Ana Luísa Afonso Guimarães.

De acordo com as informações da parlamentar, Ana Luísa consta como sócia administradora da empresa Campo Aberto Chacreamento Rural Empreendimentos e Incorporação LTDA desde 2014, conforme consulta realizada no site da Receita Federal às 14h, da última quarta-feira (5).

Roberta destacou que tal situação pode ferir diretamente o Estatuto do Servidor Público Municipal, que proíbe a ocupação simultânea de cargos de gestão pública com funções de administração em empresas privadas.

A vereadora ainda ressaltou também que esse pode ser um caso grave de contradição da atual administração.

"Enquanto a Prefeitura nega as irregularidades, os dados oficiais da Receita Federal mostram o contrário. É um desrespeito com a população e uma afronta à legalidade. Vamos cobrar explicações formais da Prefeitura e já acionamos o Ministério Público”, disse Roberta.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) declarou que "a senhora Ana Luísa Guimarães informa que deixou, no início de 2019, a posição de sócia administradora da empresa Campo Aberto Chacreamento Rural Empreendimentos e Incorporação LTDA, com sede na cidade de Araxá/MG. Desde então, está totalmente desvinculada de qualquer ato de gestão ou decisão administrativa da referida empresa. Ressalta-se, ainda, que a senhora Ana Luísa Guimarães não reside em Araxá/MG desde o ano de 2009, o que reforça seu afastamento das atividades da companhia. Ademais, quaisquer alterações no quadro societário foram realizadas sem seu conhecimento. Todas as medidas cabíveis para apuração e eventual correção da situação já foram solicitadas".