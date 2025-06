Uma mulher foi atingida por um ônibus urbano na noite desta quarta-feira (11), após atravessar repentinamente na frente do veículo. O caso ocorreu na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora.

De acordo com as informações, o motorista freou bruscamente ao perceber a presença da pedestre, mas não conseguiu evitar o choque frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao solo.

A freada também causou a queda de três passageiros dentro do coletivo. Apesar do susto, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos. Tanto a pedestre quanto os ocupantes do ônibus dispensaram atendimento da Guarnição de Resgate, que esteve no local.