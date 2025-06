Juiz de Fora celebra o dia de seu padroeiro nesta sexta-feira (13), mas essa história de devoção teve início há cerca de 280 anos. No início do século XVIII, quando um dos primeiros moradores, chamado Antônio Vidal construiu na sua fazenda, às margens do rio Paraibuna, uma pequena capela, ao redor da qual começou também uma pequena povoação.

De acordo com a Arquidiocese da cidade, quase cem anos depois, os filhos do Antônio Vidal venderam todas essas terras para um outro Antônio, o Antônio Dias Tostes que reconstruiu a capela em um novo local, na região do atual bairro Santo Antônio, construindo a segunda capela dedicada a ele. Anos depois, em 1840, estava surgindo um novo povoado ao longo da então Estrada do Paraibuna, onde hoje é a Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, mais uma em homenagem ao santo.

Ainda segundo a Arquidiocese, o título de padroeiro de Juiz de Fora veio em 1850. E além da Catedral Metropolitana e o Seminário Arquidiocesano, também dedicados a Santo Antônio, outras sete paróquias têm seu nome.

No dia do padroeiro, haverá oito horários de Missas na Catedral Metropolitana, com início às 9h na Igreja São Sebastião com procissão até a Catedral, onde acontecerá a Celebração Eucarística, às 10h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. As outras igrejas dedicadas ao santo também terão programação, além da festa social que acontece entre essa quinta-feira (12) até o próximo domingo (15), na Igreja Santo Antônio – Seminário Arquidiocesano Santo Antônio localizada na avenida Barão do Rio Branco, 4516 – Bairro Alto dos Passos.

Outras religiões: No Brasil onde há uma ampla diversidade cultural, o dia 13 de junho também é marcado pelo sincretismo religioso, por isso Santo Antônio no catolicismo pode ser conhecido nas religiões de matriz africana como Ogum ou Exu, por sua relação com batalhas e seu grande poder de comunicação.

Independente de qual religião, sabe-se que o santo tem popularidade entre os brasileiros, por isso o dia 13 é um dia de muitas celebrações em Juiz de Fora, na região e no país.