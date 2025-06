A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu dois veículos com sinais de adulteração e clonagem em um sítio, em Juiz de Fora. O proprietário do local já possuía histórico de prisão pelo mesmo tipo de crime. A ação ocorreu durante patrulhamento, após informações recebidas do Setor de Inteligência (SI) da corporação.

As equipes policiais iniciaram as diligências para verificar as informações sobre a presença dos veículos clonados na propriedade. No sítio, as denúncias foram confirmadas e os policiais localizaram um Fiat Strada e um Renault Sandero.

Após vistoria, diversos sinais de adulteração veicular foram constatados nos dois automóveis. Consultas aprofundadas nos sistemas de segurança revelaram que os veículos originais, com as respectivas placas, estavam em outras localidades: o Fiat Strada em Nova Serrana, Minas Gerais, e o Renault Sandero em Barueri, São Paulo.

O proprietário do sítio, que já havia sido detido anteriormente por envolvimento em crimes semelhantes, foi preso em flagrante. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão. Os veículos foram apreendidos e encaminhados à delegacia de plantão para as providências legais cabíveis. A ação da PM reforça o combate a crimes de clonagem de veículos na região.