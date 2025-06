A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora promove a partir de segunda-feira (16) até quarta-feira (18), ações de conscientização e atendimento na Praça Deputado Clodesmidt Riani (Av. Rio Branco, 1665 - Centro). As atividades serão das 9h às 12h, integrando a Campanha de Proteção às Finanças da Pessoa Idosa, com os objetivos de alertar e proteger o público idoso contra fraudes e golpes financeiros.

O evento conta também com o serviço itinerante do Procon Aqui, ações da Casa da Mulher e da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), com atividades de acolhimento, orientação e integração com o público. Além disso, a Ouvidoria Geral do Município com a Ouvidoria Especial de Proteção à Pessoa Idosa estará presente acolhendo e orientando as demandas da população idosa e geral.

15 de junho é o "Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa", por isso a campanha ocorre anualmente, buscando ampliar a rede de proteção e informação voltada a esse grupo social.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (16) - 9h às 12h

- Atendimento do Procon Aqui

Terça-feira (17) - 9h às 12h

- Atendimento do Procon Aqui | Atendimento Ouvidoria Geral e Especial de Proteção à Pessoa Idosa

Casa da Mulher: Orientação jurídica e social; tira-dúvidas; atividade intergeracional com desenhos para colorir

Secretaria de Direitos Humanos (SEDH): Memória Viva – acolhimento e escuta

Quarta-feira (18) - 9h às 12h

- Atendimento do Procon Aqui | Atendimento Ouvidoria Geral e Especial de Proteção à Pessoa Idosa | Memória Viva (SEDH) – acolhimento e escuta | Painel de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa

Serviço:

Praça Deputado Clodesmidt Riani - localizada na Av. Rio Branco, 1665 - Centro