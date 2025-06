Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão lateral entre dois veículos na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santa Teresinha, na manhã deste domingo (15), em Juiz de Fora. O acidente ocorreu por volta das 7h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, um dos veículos, que transportava três homens, avançou o sinal da avenida. No outro carro que colidiu havia uma mulher.

Todas as vítimas socorridas estavam conscientes e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS).

A Polícia Militar assumiu a responsabilidade pelo local do acidente, que teve duas das três pistas interditadas para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Após a liberação, o Corpo de Bombeiros realizou a cobertura de uma mancha de óleo na via com serragem, garantindo a segurança do tráfego.