A Polícia Militar (PM) apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante uma operação no bairro Portelinha, realizada na última sexta-feira (13), em Juiz de Fora. Após as equipes do Grupo Especializado em Radiopatrulhamento (GER) receberam informações sobre um homem que estaria com grande volume de drogas, na localidade conhecida como Caiçaras 3.

Apesar do suspeito pelo crime não estar no local, os policiais apreenderam 12 barras prensadas de maconha, sete porções de maconha, oito porções de haxixe, 27 porções de cocaína, uma barra de cocaína, duas barras de crack, três balanças de precisão, quatro pacotes de ácido bórico, uma capa de colete e material para embalar as drogas.

A PM continua à procura do suspeito.