Esta semana será de tempo firme e temperaturas amenas em Juiz de Fora. O sol aparece todos os dias, com variação de nuvens, especialmente entre terça e quinta-feira. As manhãs começam mais frias, com mínimas entre 13°C e 16°C, e as tardes serão agradáveis, com máximas variando entre 21°C e 24°C.

Na sexta e no sábado, o sol predomina com poucas nuvens, garantindo dias ideais para atividades ao ar livre. No domingo, o tempo muda um pouco: o céu fica mais encoberto, mas não há previsão de chuva até o momento.

Ao longo da semana, os ventos permanecem fracos a moderados, e a umidade do ar segue em níveis confortáveis. O clima será estável, típico de inverno seco, com noites mais frias e tardes ensolaradas.